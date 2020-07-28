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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.084 -1,32
BIST SINAİ 1.571 -3,14
BIST GIDA, İÇECEK 1.622 -3,36
BIST TEKSTIL, DERİ 609 -3,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
28.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:39

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.084 -1,32
BIST SINAİ 1.571 -3,14
BIST GIDA, İÇECEK 1.622 -3,36
BIST TEKSTIL, DERİ 609 -3,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.155 -4,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.219 -3,77
BIST TAŞ, TOPRAK 1.221 -5,03
BIST METAL ANA 2.498 -3,47
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.151 -0,69
BIST MADENCİLİK 1.364 -3,26
BIST HİZMETLER 1.037 -3,27
BIST ELEKTRİK 62 -3,68
BIST ULAŞTIRMA 1.324 -4,25
BIST TURİZM 196 -6,36
BIST TİCARET 3.436 -1,69
BIST İLETİŞİM 386 -5,16
BIST SPOR 586 -4,20
BIST İNŞAAT 1.199 -2,74
BIST MALİ 1.209 -4,15
BIST BANKA 1.197 -4,48
BIST SİGORTA 5.311 -1,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 914 -2,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 979 -4,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 548 -3,65
BIST TEKNOLOJİ 1.708 -4,00
BIST BİLİŞİM 537 -5,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 943 -3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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