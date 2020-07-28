Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.084 -1,32
BIST SINAİ 1.571 -3,14
BIST GIDA, İÇECEK 1.622 -3,36
BIST TEKSTIL, DERİ 609 -3,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
28.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.084
|-1,32
|BIST SINAİ
|1.571
|-3,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.622
|-3,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|609
|-3,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.155
|-4,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.219
|-3,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.221
|-5,03
|BIST METAL ANA
|2.498
|-3,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.151
|-0,69
|BIST MADENCİLİK
|1.364
|-3,26
|BIST HİZMETLER
|1.037
|-3,27
|BIST ELEKTRİK
|62
|-3,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.324
|-4,25
|BIST TURİZM
|196
|-6,36
|BIST TİCARET
|3.436
|-1,69
|BIST İLETİŞİM
|386
|-5,16
|BIST SPOR
|586
|-4,20
|BIST İNŞAAT
|1.199
|-2,74
|BIST MALİ
|1.209
|-4,15
|BIST BANKA
|1.197
|-4,48
|BIST SİGORTA
|5.311
|-1,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|-2,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|979
|-4,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|548
|-3,65
|BIST TEKNOLOJİ
|1.708
|-4,00
|BIST BİLİŞİM
|537
|-5,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|943
|-3,05
Kaynak: AA