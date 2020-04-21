Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 158.609 2,05
BIST SINAİ 123.213 -0,90
BIST GIDA, İÇECEK 135.915 -1,05
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
21.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|158.609
|2,05
|BIST SINAİ
|123.213
|-0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.915
|-1,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.011
|-0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.315
|1,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.938
|-0,69
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.648
|0,05
|BIST METAL ANA
|219.228
|-1,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.885
|-0,71
|BIST MADENCİLİK
|107.081
|-1,51
|BIST HİZMETLER
|83.658
|-1,19
|BIST ELEKTRİK
|4.024
|-0,59
|BIST ULAŞTIRMA
|126.871
|-2,16
|BIST TURİZM
|11.144
|-2,12
|BIST TİCARET
|258.371
|-1,66
|BIST İLETİŞİM
|33.585
|-1,02
|BIST SPOR
|54.748
|9,86
|BIST İNŞAAT
|102.307
|-0,86
|BIST MALİ
|105.866
|-1,43
|BIST BANKA
|119.980
|-2,00
|BIST SİGORTA
|357.133
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.906
|-0,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.141
|-0,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.605
|-0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|129.449
|0,34
|BIST BİLİŞİM
|42.933
|4,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.718
|0,56
Kaynak: AA