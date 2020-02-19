Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.250 -1,25
BIST SINAİ 145.561 -0,17
BIST GIDA, İÇECEK 154.107 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
19.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|148.250
|-1,25
|BIST SINAİ
|145.561
|-0,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.107
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.144
|-1,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.730
|-1,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.448
|0,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.361
|-1,22
|BIST METAL ANA
|242.615
|-1,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|196.896
|0,82
|BIST MADENCİLİK
|117.329
|1,79
|BIST HİZMETLER
|93.315
|0,74
|BIST ELEKTRİK
|5.271
|-0,83
|BIST ULAŞTIRMA
|179.636
|-1,00
|BIST TURİZM
|14.670
|0,01
|BIST TİCARET
|238.273
|0,14
|BIST İLETİŞİM
|38.440
|1,44
|BIST SPOR
|92.930
|16,84
|BIST İNŞAAT
|111.294
|0,17
|BIST MALİ
|140.552
|-1,25
|BIST BANKA
|166.553
|-1,50
|BIST SİGORTA
|399.695
|-0,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.231
|-1,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.629
|-0,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.020
|-1,47
|BIST TEKNOLOJİ
|139.677
|0,45
|BIST BİLİŞİM
|44.012
|-3,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|71.033
|4,13
Kaynak: AA