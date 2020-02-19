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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.250 -1,25
BIST SINAİ 145.561 -0,17
BIST GIDA, İÇECEK 154.107 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 56.

19.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:54
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.250 -1,25
BIST SINAİ 145.561 -0,17
BIST GIDA, İÇECEK 154.107 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 56.144 -1,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.730 -1,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.448 0,23
BIST TAŞ, TOPRAK 88.361 -1,22
BIST METAL ANA 242.615 -1,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 196.896 0,82
BIST MADENCİLİK 117.329 1,79
BIST HİZMETLER 93.315 0,74
BIST ELEKTRİK 5.271 -0,83
BIST ULAŞTIRMA 179.636 -1,00
BIST TURİZM 14.670 0,01
BIST TİCARET 238.273 0,14
BIST İLETİŞİM 38.440 1,44
BIST SPOR 92.930 16,84
BIST İNŞAAT 111.294 0,17
BIST MALİ 140.552 -1,25
BIST BANKA 166.553 -1,50
BIST SİGORTA 399.695 -0,97
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.231 -1,29
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.629 -0,81
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.020 -1,47
BIST TEKNOLOJİ 139.677 0,45
BIST BİLİŞİM 44.012 -3,05
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 71.033 4,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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