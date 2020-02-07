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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.633 -0,45
BIST SINAİ 147.531 -0,57
BIST GIDA, İÇECEK 159.947 -0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 55.

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.633 -0,45
BIST SINAİ 147.531 -0,57
BIST GIDA, İÇECEK 159.947 -0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 55.810 0,83
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.417 -0,84
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.971 -0,25
BIST TAŞ, TOPRAK 92.383 -0,66
BIST METAL ANA 255.014 -1,26
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 193.936 -1,05
BIST MADENCİLİK 112.347 0,55
BIST HİZMETLER 91.802 -0,71
BIST ELEKTRİK 5.318 -0,99
BIST ULAŞTIRMA 176.281 -1,90
BIST TURİZM 15.068 -2,04
BIST TİCARET 243.924 -0,84
BIST İLETİŞİM 37.059 -0,05
BIST SPOR 58.991 1,26
BIST İNŞAAT 111.453 -0,36
BIST MALİ 146.891 -1,42
BIST BANKA 176.517 -2,06
BIST SİGORTA 409.376 0,47
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.728 -1,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 104.574 -0,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.881 -0,51
BIST TEKNOLOJİ 123.282 0,52
BIST BİLİŞİM 45.009 1,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.438 0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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