Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.633 -0,45
BIST SINAİ 147.531 -0,57
BIST GIDA, İÇECEK 159.947 -0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 55.
07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.633
|-0,45
|BIST SINAİ
|147.531
|-0,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|159.947
|-0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|55.810
|0,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.417
|-0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.971
|-0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.383
|-0,66
|BIST METAL ANA
|255.014
|-1,26
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.936
|-1,05
|BIST MADENCİLİK
|112.347
|0,55
|BIST HİZMETLER
|91.802
|-0,71
|BIST ELEKTRİK
|5.318
|-0,99
|BIST ULAŞTIRMA
|176.281
|-1,90
|BIST TURİZM
|15.068
|-2,04
|BIST TİCARET
|243.924
|-0,84
|BIST İLETİŞİM
|37.059
|-0,05
|BIST SPOR
|58.991
|1,26
|BIST İNŞAAT
|111.453
|-0,36
|BIST MALİ
|146.891
|-1,42
|BIST BANKA
|176.517
|-2,06
|BIST SİGORTA
|409.376
|0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.728
|-1,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|104.574
|-0,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.881
|-0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|123.282
|0,52
|BIST BİLİŞİM
|45.009
|1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.438
|0,68
Kaynak: AA