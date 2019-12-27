Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.622 -0,53
BIST SINAİ 138.035 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 141.846 0,86
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
27.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|122.622
|-0,53
|BIST SINAİ
|138.035
|0,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.846
|0,86
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.303
|0,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|73.648
|1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.131
|-0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.488
|-0,26
|BIST METAL ANA
|239.388
|1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.549
|-0,06
|BIST MADENCİLİK
|104.201
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|86.905
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|4.604
|-2,11
|BIST ULAŞTIRMA
|173.612
|-0,04
|BIST TURİZM
|11.627
|1,58
|BIST TİCARET
|231.927
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|35.664
|-0,16
|BIST SPOR
|51.586
|-2,28
|BIST İNŞAAT
|101.030
|-0,20
|BIST MALİ
|134.044
|-0,04
|BIST BANKA
|158.973
|-0,15
|BIST SİGORTA
|365.322
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.690
|-0,57
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.864
|-0,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.518
|0,88
|BIST TEKNOLOJİ
|97.149
|-0,63
|BIST BİLİŞİM
|34.133
|-1,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|53.614
|2,05
Kaynak: AA