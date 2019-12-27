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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.622 -0,53
BIST SINAİ 138.035 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 141.846 0,86
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

27.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:52
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.622 -0,53
BIST SINAİ 138.035 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 141.846 0,86
BIST TEKSTIL, DERİ 45.303 0,88
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 73.648 1,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.131 -0,22
BIST TAŞ, TOPRAK 84.488 -0,26
BIST METAL ANA 239.388 1,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.549 -0,06
BIST MADENCİLİK 104.201 -0,49
BIST HİZMETLER 86.905 -0,10
BIST ELEKTRİK 4.604 -2,11
BIST ULAŞTIRMA 173.612 -0,04
BIST TURİZM 11.627 1,58
BIST TİCARET 231.927 0,28
BIST İLETİŞİM 35.664 -0,16
BIST SPOR 51.586 -2,28
BIST İNŞAAT 101.030 -0,20
BIST MALİ 134.044 -0,04
BIST BANKA 158.973 -0,15
BIST SİGORTA 365.322 0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.690 -0,57
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.864 -0,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.518 0,88
BIST TEKNOLOJİ 97.149 -0,63
BIST BİLİŞİM 34.133 -1,88
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 53.614 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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