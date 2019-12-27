27.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 122.622 -0,53 BIST SINAİ 138.035 0,31 BIST GIDA, İÇECEK 141.846 0,86 BIST TEKSTIL, DERİ 45.303 0,88 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 73.648 1,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.131 -0,22 BIST TAŞ, TOPRAK 84.488 -0,26 BIST METAL ANA 239.388 1,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.549 -0,06 BIST MADENCİLİK 104.201 -0,49 BIST HİZMETLER 86.905 -0,10 BIST ELEKTRİK 4.604 -2,11 BIST ULAŞTIRMA 173.612 -0,04 BIST TURİZM 11.627 1,58 BIST TİCARET 231.927 0,28 BIST İLETİŞİM 35.664 -0,16 BIST SPOR 51.586 -2,28 BIST İNŞAAT 101.030 -0,20 BIST MALİ 134.044 -0,04 BIST BANKA 158.973 -0,15 BIST SİGORTA 365.322 0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.690 -0,57 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.864 -0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.518 0,88 BIST TEKNOLOJİ 97.149 -0,63 BIST BİLİŞİM 34.133 -1,88 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 53.614 2,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)