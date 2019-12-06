Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.447 0,74
BIST SINAİ 129.922 0,11
BIST GIDA, İÇECEK 132.044 -0,20
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
06.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.447
|0,74
|BIST SINAİ
|129.922
|0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.044
|-0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.373
|1,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.407
|-0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.441
|0,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.286
|-0,05
|BIST METAL ANA
|218.587
|0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.374
|-0,43
|BIST MADENCİLİK
|100.737
|-1,71
|BIST HİZMETLER
|83.668
|0,40
|BIST ELEKTRİK
|4.472
|1,51
|BIST ULAŞTIRMA
|165.543
|0,44
|BIST TURİZM
|10.418
|1,10
|BIST TİCARET
|221.013
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|35.340
|0,39
|BIST SPOR
|52.946
|0,43
|BIST İNŞAAT
|95.768
|1,90
|BIST MALİ
|128.747
|0,19
|BIST BANKA
|152.229
|-0,10
|BIST SİGORTA
|337.757
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|62.908
|4,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.246
|0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.914
|0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|95.695
|-3,31
|BIST BİLİŞİM
|33.711
|-6,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.708
|0,32
Kaynak: AA