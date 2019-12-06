06.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:58

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 125.447 0,74 BIST SINAİ 129.922 0,11 BIST GIDA, İÇECEK 132.044 -0,20 BIST TEKSTIL, DERİ 43.373 1,05 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.407 -0,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.441 0,68 BIST TAŞ, TOPRAK 80.286 -0,05 BIST METAL ANA 218.587 0,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.374 -0,43 BIST MADENCİLİK 100.737 -1,71 BIST HİZMETLER 83.668 0,40 BIST ELEKTRİK 4.472 1,51 BIST ULAŞTIRMA 165.543 0,44 BIST TURİZM 10.418 1,10 BIST TİCARET 221.013 0,02 BIST İLETİŞİM 35.340 0,39 BIST SPOR 52.946 0,43 BIST İNŞAAT 95.768 1,90 BIST MALİ 128.747 0,19 BIST BANKA 152.229 -0,10 BIST SİGORTA 337.757 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.908 4,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.246 0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.914 0,30 BIST TEKNOLOJİ 95.695 -3,31 BIST BİLİŞİM 33.711 -6,40 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.708 0,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)