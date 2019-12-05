Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.521 1,22
BIST SINAİ 129.775 0,63
BIST GIDA, İÇECEK 132.310 1,70
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
05.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|124.521
|1,22
|BIST SINAİ
|129.775
|0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.310
|1,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.921
|-0,27
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.747
|2,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.672
|0,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.328
|-0,45
|BIST METAL ANA
|217.422
|-0,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|170.098
|2,06
|BIST MADENCİLİK
|102.492
|1,10
|BIST HİZMETLER
|83.334
|0,91
|BIST ELEKTRİK
|4.405
|2,81
|BIST ULAŞTIRMA
|164.818
|-0,27
|BIST TURİZM
|10.305
|3,24
|BIST TİCARET
|220.980
|0,32
|BIST İLETİŞİM
|35.201
|2,46
|BIST SPOR
|52.718
|-1,60
|BIST İNŞAAT
|93.984
|0,91
|BIST MALİ
|128.498
|0,88
|BIST BANKA
|152.379
|1,15
|BIST SİGORTA
|339.219
|1,52
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|59.922
|0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.704
|0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.801
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|98.968
|5,06
|BIST BİLİŞİM
|36.015
|7,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.558
|0,33
Kaynak: AA