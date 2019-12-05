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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.521 1,22
BIST SINAİ 129.775 0,63
BIST GIDA, İÇECEK 132.310 1,70
BIST TEKSTIL, DERİ 42.

05.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:54
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.521 1,22
BIST SINAİ 129.775 0,63
BIST GIDA, İÇECEK 132.310 1,70
BIST TEKSTIL, DERİ 42.921 -0,27
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.747 2,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.672 0,21
BIST TAŞ, TOPRAK 80.328 -0,45
BIST METAL ANA 217.422 -0,47
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 170.098 2,06
BIST MADENCİLİK 102.492 1,10
BIST HİZMETLER 83.334 0,91
BIST ELEKTRİK 4.405 2,81
BIST ULAŞTIRMA 164.818 -0,27
BIST TURİZM 10.305 3,24
BIST TİCARET 220.980 0,32
BIST İLETİŞİM 35.201 2,46
BIST SPOR 52.718 -1,60
BIST İNŞAAT 93.984 0,91
BIST MALİ 128.498 0,88
BIST BANKA 152.379 1,15
BIST SİGORTA 339.219 1,52
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 59.922 0,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.704 0,54
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.801 0,41
BIST TEKNOLOJİ 98.968 5,06
BIST BİLİŞİM 36.015 7,35
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.558 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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