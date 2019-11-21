21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 114.892 1,63 BIST SINAİ 124.583 -0,12 BIST GIDA, İÇECEK 127.055 0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 37.574 0,10 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 62.160 2,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.488 -0,35 BIST TAŞ, TOPRAK 71.901 -0,08 BIST METAL ANA 199.312 0,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.779 -0,02 BIST MADENCİLİK 100.629 -1,53 BIST HİZMETLER 81.320 -0,49 BIST ELEKTRİK 4.123 1,04 BIST ULAŞTIRMA 164.953 -1,02 BIST TURİZM 8.460 0,32 BIST TİCARET 218.265 -0,21 BIST İLETİŞİM 33.957 -1,12 BIST SPOR 45.409 -0,14 BIST İNŞAAT 91.247 -0,04 BIST MALİ 126.638 0,74 BIST BANKA 151.273 0,53 BIST SİGORTA 330.484 0,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.604 0,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.499 0,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.383 2,71 BIST TEKNOLOJİ 89.706 0,46 BIST BİLİŞİM 27.466 2,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 41.149 0,19

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)