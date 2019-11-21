Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 114.892 1,63
BIST SINAİ 124.583 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 127.055 0,38
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|114.892
|1,63
|BIST SINAİ
|124.583
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|127.055
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.574
|0,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.160
|2,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.488
|-0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.901
|-0,08
|BIST METAL ANA
|199.312
|0,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.779
|-0,02
|BIST MADENCİLİK
|100.629
|-1,53
|BIST HİZMETLER
|81.320
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|4.123
|1,04
|BIST ULAŞTIRMA
|164.953
|-1,02
|BIST TURİZM
|8.460
|0,32
|BIST TİCARET
|218.265
|-0,21
|BIST İLETİŞİM
|33.957
|-1,12
|BIST SPOR
|45.409
|-0,14
|BIST İNŞAAT
|91.247
|-0,04
|BIST MALİ
|126.638
|0,74
|BIST BANKA
|151.273
|0,53
|BIST SİGORTA
|330.484
|0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.604
|0,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.499
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.383
|2,71
|BIST TEKNOLOJİ
|89.706
|0,46
|BIST BİLİŞİM
|27.466
|2,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|41.149
|0,19
Kaynak: AA