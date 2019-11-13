Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 106.865 1,06
BIST SINAİ 121.786 0,67
BIST GIDA, İÇECEK 120.745 2,67
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|106.865
|1,06
|BIST SINAİ
|121.786
|0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.745
|2,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.280
|-0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|54.829
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.239
|0,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.185
|0,01
|BIST METAL ANA
|195.208
|-0,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.255
|0,46
|BIST MADENCİLİK
|99.641
|3,70
|BIST HİZMETLER
|80.630
|0,78
|BIST ELEKTRİK
|3.803
|2,37
|BIST ULAŞTIRMA
|164.367
|3,37
|BIST TURİZM
|7.881
|2,76
|BIST TİCARET
|219.693
|1,31
|BIST İLETİŞİM
|33.545
|-1,64
|BIST SPOR
|43.341
|-0,09
|BIST İNŞAAT
|90.577
|-1,23
|BIST MALİ
|122.549
|0,77
|BIST BANKA
|148.226
|1,10
|BIST SİGORTA
|314.588
|-0,60
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.670
|0,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.355
|0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.347
|0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|87.109
|0,93
|BIST BİLİŞİM
|24.808
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|38.046
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA