13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 106.865 1,06 BIST SINAİ 121.786 0,67 BIST GIDA, İÇECEK 120.745 2,67 BIST TEKSTIL, DERİ 36.280 -0,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.829 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.239 0,34 BIST TAŞ, TOPRAK 70.185 0,01 BIST METAL ANA 195.208 -0,40 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.255 0,46 BIST MADENCİLİK 99.641 3,70 BIST HİZMETLER 80.630 0,78 BIST ELEKTRİK 3.803 2,37 BIST ULAŞTIRMA 164.367 3,37 BIST TURİZM 7.881 2,76 BIST TİCARET 219.693 1,31 BIST İLETİŞİM 33.545 -1,64 BIST SPOR 43.341 -0,09 BIST İNŞAAT 90.577 -1,23 BIST MALİ 122.549 0,77 BIST BANKA 148.226 1,10 BIST SİGORTA 314.588 -0,60 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.670 0,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.355 0,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.347 0,21 BIST TEKNOLOJİ 87.109 0,93 BIST BİLİŞİM 24.808 0,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 38.046 0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA