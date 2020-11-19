Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

19.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:45
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları41,5837,8010,00
Yataş11,3310,527,70
Garanti Bankası9,528,857,57
Good-Year7,597,126,60
Yapı ve Kredi Bankası3,112,936,14
Kardemir (D)4,874,596,10
İş Yatırım Menkul Değerler13,1512,406,05
Türk Telekom7,957,506,00
Bursa Çimento8,598,115,92
Koç Holding19,1518,205,22
Aksa10,4910,024,69
Gözde Girişim6,536,264,31
Petkim4,904,704,26
Sabancı Holding10,9210,504,00
Halk GMYO2,642,543,94
Türkiye Sigorta5,855,633,91
Bagfaş17,9817,323,81
Odaş Elektrik3,463,343,59
Tofaş Oto Fabrikası28,0627,123,47
Akbank6,476,273,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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