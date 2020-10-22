Borsada en çok değer kazanan hisseler
22.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.125,70 1.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.125,70
|1.023,40
|10,00
|İndeks Bilgisayar
|18,75
|17,29
|8,44
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,42
|30,72
|5,53
|Türk Traktör
|123,50
|117,10
|5,47
|Bagfaş
|19,40
|18,65
|4,02
|Bim Mağazalar
|72,95
|70,15
|3,99
|Mavi Giyim
|45,40
|43,90
|3,42
|Deva Holding
|22,22
|21,54
|3,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,95
|10,65
|2,82
|Enka İnşaat
|7,34
|7,15
|2,66
|Otokar
|164,00
|159,90
|2,56
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,73
|1,69
|2,37
|Halk GMYO
|2,69
|2,64
|1,89
|Kerevitaş Gıda
|7,20
|7,07
|1,84
|Alarko Holding
|6,25
|6,14
|1,79
|Anadolu Efes
|23,00
|22,60
|1,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,22
|38,60
|1,61
|ASELSAN
|18,34
|18,07
|1,49
|Brisa
|14,56
|14,35
|1,46
|Arçelik
|28,48
|28,12
|1,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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