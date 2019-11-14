Borsada en çok değer kazanan hisseler

14.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:54

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,27 1,18 7,63 Gübre Fabrik. 6,49 6,05 7,27 Aksa Enerji 3,09 2,90 6,55 Alarko GMYO 57,30 54,15 5,82 Park Elek.Madencilik 2,99 2,89 3,46 Torunlar GMYO 2,12 2,07 2,42 Enerjisa Enerji 6,96 6,80 2,35 Polisan Holding 2,73 2,67 2,25 Net Holding 1,85 1,81 2,21 İş Fin.Kir. 2,72 2,67 1,87 Global Yat. Holding 4,10 4,03 1,74 Türk Traktör 46,20 45,46 1,63 Göltaş Çimento 14,11 13,89 1,58 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 5,14 1,56 Afyon Çimento 4,46 4,40 1,36 İhlas Gayrimenkul 0,75 0,74 1,35 Ford Otosan 66,95 66,10 1,29 Parsan 13,42 13,26 1,21 Galatasaray Sportif 1,68 1,66 1,20 Güneş Sigorta 1,88 1,86 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA