Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,27 1,18 7,63
Gübre Fabrik.
14.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:54
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,18
|7,63
|Gübre Fabrik.
|6,49
|6,05
|7,27
|Aksa Enerji
|3,09
|2,90
|6,55
|Alarko GMYO
|57,30
|54,15
|5,82
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|2,89
|3,46
|Torunlar GMYO
|2,12
|2,07
|2,42
|Enerjisa Enerji
|6,96
|6,80
|2,35
|Polisan Holding
|2,73
|2,67
|2,25
|Net Holding
|1,85
|1,81
|2,21
|İş Fin.Kir.
|2,72
|2,67
|1,87
|Global Yat. Holding
|4,10
|4,03
|1,74
|Türk Traktör
|46,20
|45,46
|1,63
|Göltaş Çimento
|14,11
|13,89
|1,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,22
|5,14
|1,56
|Afyon Çimento
|4,46
|4,40
|1,36
|İhlas Gayrimenkul
|0,75
|0,74
|1,35
|Ford Otosan
|66,95
|66,10
|1,29
|Parsan
|13,42
|13,26
|1,21
|Galatasaray Sportif
|1,68
|1,66
|1,20
|Güneş Sigorta
|1,88
|1,86
|1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA