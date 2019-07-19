Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 50,40 47,98 5,04
İndeks Bilgisayar 7,51 7,20 4,31 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|50,40
|47,98
|5,04
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|7,20
|4,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|0,98
|4,08
|Migros Ticaret
|14,94
|14,40
|3,75
|Ereğli Demir Çelik
|7,72
|7,49
|3,07
|Yataş
|5,42
|5,26
|3,04
|Mavi Giyim
|42,28
|41,22
|2,57
|Tukaş
|4,40
|4,29
|2,56
|İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Koza Altın
|56,20
|54,95
|2,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|0,89
|2,25
|Gübre Fabrik.
|3,01
|2,95
|2,03
|Tüpraş
|131,60
|129,00
|2,02
|Kerevitaş Gıda
|2,09
|2,05
|1,95
|Alarko Holding
|3,26
|3,20
|1,87
|Verusa Holding
|15,15
|14,90
|1,68
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,21
|1,65
|Fenerbahçe Futbol
|7,67
|7,56
|1,46
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,69
|1,45
|Parsan
|13,77
|13,58
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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