Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 4,40 4,06 8,37 Odaş Elektrik 5,81 5,48 6,02 Yataş 17,00 16,19 5,00 Tesco Kipa 3,03 2,92 3,77 Aksa Enerji 3,84 3,71 3,50 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 48,00 46,66 2,87 Karsan Otomotiv 1,53 1,49 2,68 Galatasaray Sportif 8,34 8,14 2,46 Trabzonspor Sportif 2,94 2,87 2,44 GSD Holding 0,86 0,84 2,38 Çemtaş 4,23 4,14 2,17 Eczacıbaşı İlaç 4,70 4,60 2,17 Carrefoursa 6,89 6,80 1,32 Pegasus 28,92 28,60 1,12 Deva Holding 4,72 4,67 1,07 Doğan Holding 1,02 1,01 0,99 Migros Ticaret 28,32 28,08 0,85 Torunlar GMYO 6,08 6,03 0,83 Tüpraş 124,90 123,90 0,81 Çelebi 34,02 33,80 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)