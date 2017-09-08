Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|4,40
|4,06
|8,37
|Odaş Elektrik
|5,81
|5,48
|6,02
|Yataş
|17,00
|16,19
|5,00
|Tesco Kipa
|3,03
|2,92
|3,77
|Aksa Enerji
|3,84
|3,71
|3,50
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|48,00
|46,66
|2,87
|Karsan Otomotiv
|1,53
|1,49
|2,68
|Galatasaray Sportif
|8,34
|8,14
|2,46
|Trabzonspor Sportif
|2,94
|2,87
|2,44
|GSD Holding
|0,86
|0,84
|2,38
|Çemtaş
|4,23
|4,14
|2,17
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|4,60
|2,17
|Carrefoursa
|6,89
|6,80
|1,32
|Pegasus
|28,92
|28,60
|1,12
|Deva Holding
|4,72
|4,67
|1,07
|Doğan Holding
|1,02
|1,01
|0,99
|Migros Ticaret
|28,32
|28,08
|0,85
|Torunlar GMYO
|6,08
|6,03
|0,83
|Tüpraş
|124,90
|123,90
|0,81
|Çelebi
|34,02
|33,80
|0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)