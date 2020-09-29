Borsada en çok değer kaybeden hisseler
29.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:51
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,80 5,10 -5,88
Soda Sanayii 8,25 8,75 -5,71 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,80
|5,10
|-5,88
|Soda Sanayii
|8,25
|8,75
|-5,71
|Anadolu Cam
|6,29
|6,65
|-5,41
|Şişe Cam
|7,39
|7,77
|-4,89
|Gözde Girişim
|5,60
|5,81
|-3,61
|Global Yatırım Holding
|4,57
|4,73
|-3,38
|Çelebi
|73,20
|75,70
|-3,30
|Halk GMYO
|2,33
|2,37
|-1,69
|Anadolu Grubu Holding
|18,87
|19,12
|-1,31
|Garanti Bankası
|6,90
|6,99
|-1,29
|Vakıflar Bankası
|4,04
|4,09
|-1,22
|Zorlu Enerji
|2,55
|2,58
|-1,16
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|1,73
|-1,16
|Torunlar GMYO
|3,63
|3,67
|-1,09
|Şok Marketler
|11,97
|12,10
|-1,07
|Karel Elektronik
|18,08
|18,25
|-0,93
|T.S.K.B.
|1,08
|1,09
|-0,92
|Türk Traktör
|95,60
|96,40
|-0,83
|Good-Year
|5,12
|5,16
|-0,78
|Tekfen Holding
|14,70
|14,81
|-0,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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