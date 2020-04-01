Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 7,90 8,77 -9,92
Eczacıbaşı Yatırım 9,36 10,13...
01.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:02
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|7,90
|8,77
|-9,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,36
|10,13
|-7,60
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|3,38
|-6,51
|Eczacıbaşı İlaç
|4,48
|4,77
|-6,08
|Karel Elektronik
|12,50
|13,30
|-6,02
|Selçuk Ecza Deposu
|7,05
|7,47
|-5,62
|Deva Holding
|9,86
|10,43
|-5,47
|Klimasan Klima
|12,22
|12,80
|-4,53
|Tat Gıda
|6,06
|6,34
|-4,42
|Koza Altın
|59,05
|61,35
|-3,75
|Garanti Bankası
|7,84
|8,13
|-3,57
|Gübre Fabrikaları
|14,11
|14,63
|-3,55
|İpek Doğal Enerji
|7,73
|8,01
|-3,50
|Bizim Mağazaları
|9,23
|9,55
|-3,35
|Doğan Holding
|1,48
|1,53
|-3,27
|Doğuş Otomotiv
|6,67
|6,89
|-3,19
|Türk Telekom
|6,49
|6,70
|-3,13
|ASELSAN
|22,88
|23,60
|-3,05
|İş Yatırım Menkul Değerler
|3,91
|4,03
|-2,98
|Mavi Giyim
|32,60
|33,58
|-2,92
Kaynak: AA