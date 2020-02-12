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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,74 4,12 -9,22
Bursa Çimento 4,67 4,86 -3,91 ...

12.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:04
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,74 4,12 -9,22
Bursa Çimento 4,67 4,86 -3,91
Yapı ve Kredi Bank. 2,90 3,01 -3,65
Çemtaş 8,33 8,64 -3,59
Akbank 8,12 8,37 -2,99
Koç Holding 19,46 19,97 -2,55
İş Bankası (C) 7,18 7,35 -2,31
Arçelik 20,24 20,70 -2,22
Yataş 8,87 9,04 -1,88
Ege Endüstri 716,00 729,20 -1,81
İskenderun Demir Çelik 7,66 7,80 -1,79
Garanti Bankası 11,71 11,92 -1,76
Bizim Mağazaları 10,50 10,68 -1,69
Türk Traktör 59,10 60,10 -1,66
Deva Holding 11,10 11,27 -1,51
Migros Ticaret 25,94 26,30 -1,37
Ereğli Demir Çelik 9,11 9,23 -1,30
Anadolu Grubu Holding 18,20 18,43 -1,25
Soda Sanayii 6,36 6,44 -1,24
Halk GMYO 1,59 1,61 -1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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