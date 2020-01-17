Borsada en çok değer kaybeden hisseler

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,43 2,51 -3,19 Alkim Kimya 43,32 44,74 -3,17 Klimasan Klima 18,74 19,35 -3,15 Pegasus 73,80 75,60 -2,38 Bizim Mağazaları 11,96 12,23 -2,21 Kerevitaş Gıda 3,25 3,31 -1,81 Gözde Girişim 5,17 5,26 -1,71 Çemtaş 8,16 8,30 -1,69 Torunlar GMYO 2,85 2,89 -1,38 Alarko GMYO 89,95 91,10 -1,26 Tekfen Holding 19,91 20,16 -1,24 Erbosan 25,56 25,88 -1,24 Ülker Bisküvi 24,70 25,00 -1,20 Tüpraş 121,00 122,40 -1,14 GSD Holding 1,83 1,85 -1,08 Otokar 166,00 167,80 -1,07 Aksa Enerji 4,00 4,04 -0,99 Turcas Petrol 3,16 3,19 -0,94 Borusan Mannesmann 12,75 12,86 -0,86 Turkcell 14,36 14,47 -0,76

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)