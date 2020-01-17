Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,43 2,51 -3,19
Alkim Kimya 43,32 44,74 -3,17 ...
17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,43
|2,51
|-3,19
|Alkim Kimya
|43,32
|44,74
|-3,17
|Klimasan Klima
|18,74
|19,35
|-3,15
|Pegasus
|73,80
|75,60
|-2,38
|Bizim Mağazaları
|11,96
|12,23
|-2,21
|Kerevitaş Gıda
|3,25
|3,31
|-1,81
|Gözde Girişim
|5,17
|5,26
|-1,71
|Çemtaş
|8,16
|8,30
|-1,69
|Torunlar GMYO
|2,85
|2,89
|-1,38
|Alarko GMYO
|89,95
|91,10
|-1,26
|Tekfen Holding
|19,91
|20,16
|-1,24
|Erbosan
|25,56
|25,88
|-1,24
|Ülker Bisküvi
|24,70
|25,00
|-1,20
|Tüpraş
|121,00
|122,40
|-1,14
|GSD Holding
|1,83
|1,85
|-1,08
|Otokar
|166,00
|167,80
|-1,07
|Aksa Enerji
|4,00
|4,04
|-0,99
|Turcas Petrol
|3,16
|3,19
|-0,94
|Borusan Mannesmann
|12,75
|12,86
|-0,86
|Turkcell
|14,36
|14,47
|-0,76
Kaynak: AA