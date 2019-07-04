Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,56 4,07 -12,53
Tukaş 4,38 4,75 -7,79 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,56
|4,07
|-12,53
|Tukaş
|4,38
|4,75
|-7,79
|Vestel
|11,08
|11,71
|-5,38
|İş Fin.Kir.
|2,96
|3,10
|-4,52
|Verusa Holding
|17,23
|18,00
|-4,28
|Gözde Girişim
|2,66
|2,75
|-3,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,38
|7,59
|-2,77
|Özderici GMYO
|0,71
|0,73
|-2,74
|Koza Madencilik
|6,52
|6,70
|-2,69
|MLP Sağlık
|11,39
|11,68
|-2,48
|Anadolu Efes
|20,36
|20,84
|-2,30
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|5,34
|-2,25
|Parsan
|14,80
|15,10
|-1,99
|Ülker Bisküvi
|18,80
|19,18
|-1,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,01
|-1,98
|Metro Holding
|1,00
|1,02
|-1,96
|Tofaş Oto. Fab.
|19,55
|19,91
|-1,81
|Ford Otosan
|60,50
|61,60
|-1,79
|İskenderun Demir Çelik
|6,82
|6,94
|-1,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,09
|4,16
|-1,68
Kaynak: AA
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