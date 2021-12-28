Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 211 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 211 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|100.800.000.000
|1,94
|Ford Otosan
|85.165.857.000
|9,46
|Enka İnşaat
|80.192.000.000
|1,32
|Koç Holding
|73.439.607.528
|1,33
|İskenderun Demir Çelik
|66.352.000.000
|2,30
|Sasa Polyester
|57.848.000.000
|14,33
|ASELSAN
|49.293.600.000
|2,39
|Garanti BBVA
|48.258.000.000
|0,68
|Şişe Cam
|42.517.411.100
|1,57
|Turkcell
|42.350.000.000
|1,93
|Akbank
|39.156.000.000
|0,56
|Tüpraş
|38.739.850.240
|2,86
|Bim Mağazalar
|38.617.920.000
|5,75
|Tofaş Oto. Fab.
|36.950.000.000
|7,39
|Türk Telekom
|36.120.000.000
|2,37
|Arçelik
|34.631.070.506
|2,34
|İş Bankası (C)
|34.289.771.400
|0,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|29.733.620.520
|0,53
|Türk Hava Yolları
|28.952.400.000
|0,50
|Gübre Fabrik.
|27.688.600.000
|15,14
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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