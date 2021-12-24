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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 192 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 192 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik99.330.000.0001,91
Ford Otosan85.306.221.0009,47
Enka İnşaat82.656.000.0001,36
Koç Holding74.656.838.5921,35
İskenderun Demir Çelik65.076.000.0002,25
SASA Polyester53.312.000.00013,21
ASELSAN49.293.600.0002,39
Garanti Bankası49.224.000.0000,69
Turkcell42.526.000.0001,94
Şişe Cam42.272.353.9751,56
BİM Mağazalar39.710.880.0005,91
Akbank39.624.000.0000,56
Tüpraş38.714.808.3202,86
Türk Telekom36.855.000.0002,41
Tofaş Oto Fabrikası35.775.000.0007,15
Arçelik35.340.585.1222,39
İş Bankası (C)34.964.766.9000,47
Yapı ve Kredi Bankası29.818.091.0330,53
Türk Hava Yolları29.145.600.0000,51
Sabancı Holding27.484.240.9510,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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