Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 192 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 192 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|99.330.000.000
|1,91
|Ford Otosan
|85.306.221.000
|9,47
|Enka İnşaat
|82.656.000.000
|1,36
|Koç Holding
|74.656.838.592
|1,35
|İskenderun Demir Çelik
|65.076.000.000
|2,25
|SASA Polyester
|53.312.000.000
|13,21
|ASELSAN
|49.293.600.000
|2,39
|Garanti Bankası
|49.224.000.000
|0,69
|Turkcell
|42.526.000.000
|1,94
|Şişe Cam
|42.272.353.975
|1,56
|BİM Mağazalar
|39.710.880.000
|5,91
|Akbank
|39.624.000.000
|0,56
|Tüpraş
|38.714.808.320
|2,86
|Türk Telekom
|36.855.000.000
|2,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|35.775.000.000
|7,15
|Arçelik
|35.340.585.122
|2,39
|İş Bankası (C)
|34.964.766.900
|0,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.818.091.033
|0,53
|Türk Hava Yolları
|29.145.600.000
|0,51
|Sabancı Holding
|27.484.240.951
|0,61
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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