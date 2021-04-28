Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.290.000.000
|1,67
|Ford Otosan
|62.672.526.000
|8,90
|Koç Holding
|45.747.600.822
|0,99
|SASA Polyester
|40.768.000.000
|14,12
|Bim Mağazalar
|40.257.360.000
|5,61
|ASELSAN
|33.972.000.000
|1,78
|Turkcell
|33.550.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,48
|Akbank
|25.220.000.000
|0,40
|Arçelik
|22.988.273.534
|1,61
|Şişe Cam
|22.545.255.453
|1,02
|Türk Telekom
|22.225.000.000
|1,85
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,32
|Tüpraş
|21.811.512.320
|1,91
|Gübre Fabrikaları
|20.090.100.000
|18,60
|Coca Cola İçecek
|19.421.209.206
|2,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,37
|Türk Hava Yolları
|16.573.800.000
|0,42
|Petkim
|16.524.288.000
|2,18
|Sabancı Holding
|16.425.251.645
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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