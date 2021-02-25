Borsa şirketlerinin piyasa değeri
25.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:43
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 860 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 860 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|63.865.620.000
|9,07
|Koç Holding
|56.651.962.437
|1,22
|Ereğli Demir Çelik
|51.590.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|40.600.000.000
|0,83
|Bim Mağazalar
|39.984.120.000
|7,44
|ASELSAN
|39.512.400.000
|2,21
|Garanti Bankası
|38.220.000.000
|0,62
|Sasa Polyester
|35.839.400.000
|12,42
|Turkcell
|34.826.000.000
|1,68
|İskenderun Demir Çelik
|33.640.000.000
|1,53
|Akbank
|31.668.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|2,31
|İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,38
|Tüpraş
|25.818.219.520
|2,26
|Gübre Fabrikaları
|24.615.800.000
|43,35
|Sabancı Holding
|22.770.907.870
|0,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.722.567.954
|0,48
|Arçelik
|22.609.865.739
|1,64
|Şişe Cam
|22.330.830.469
|1,01
|Koza Altın
|20.541.750.000
|2,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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