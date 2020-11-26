Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

26.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:20
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 930 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 930 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.537.088.6771,11
Ford Otosan43.723.386.0009,16
Bim Mağazalar42.686.160.0007,94
ASELSAN41.678.400.0002,58
Ereğli Demir Çelik41.510.000.0001,03
Enka İnşaat39.760.000.0000,81
Garanti Bankası39.228.000.0000,65
Turkcell34.870.000.0001,72
Akbank33.540.000.0000,57
İş Bankası (C)30.599.796.0000,47
Türk Telekom27.405.000.0002,56
Yapı ve Kredi Bank.25.932.447.4420,56
İskenderun Demir Çelik24.911.000.0001,14
Tüpraş23.464.279.0402,43
Şişe Cam21.534.394.8150,99
Sabancı Holding20.914.140.2930,57
Arçelik19.312.312.0991,52
Vakıflar Bankası18.786.044.1770,43
Gübre Fabrikaları17.217.700.00030,32
Türk Hava Yolları16.836.000.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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