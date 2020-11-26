Borsa şirketlerinin piyasa değeri
26.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:20
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 930 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 930 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.537.088.677
|1,11
|Ford Otosan
|43.723.386.000
|9,16
|Bim Mağazalar
|42.686.160.000
|7,94
|ASELSAN
|41.678.400.000
|2,58
|Ereğli Demir Çelik
|41.510.000.000
|1,03
|Enka İnşaat
|39.760.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|39.228.000.000
|0,65
|Turkcell
|34.870.000.000
|1,72
|Akbank
|33.540.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.599.796.000
|0,47
|Türk Telekom
|27.405.000.000
|2,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.932.447.442
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|24.911.000.000
|1,14
|Tüpraş
|23.464.279.040
|2,43
|Şişe Cam
|21.534.394.815
|0,99
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,57
|Arçelik
|19.312.312.099
|1,52
|Vakıflar Bankası
|18.786.044.177
|0,43
|Gübre Fabrikaları
|17.217.700.000
|30,32
|Türk Hava Yolları
|16.836.000.000
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500