Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

30.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 579 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 579 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 40.560.960.000 8,03
Enka İnşaat 40.376.000.000 0,92
ASELSAN 38.190.000.000 2,37
Ford Otosan 37.898.280.000 7,94
Koç Holding 35.908.316.388 0,88
Ereğli Demir Çelik 33.355.000.000 0,83
Turkcell 32.120.000.000 1,64
Garanti Bankası 27.720.000.000 0,46
Akbank 24.804.000.000 0,42
İş Bankası (C) 22.994.846.700 0,36
Türk Telekom 22.505.000.000 2,10
İskenderun Demir Çelik 21.518.000.000 0,98
Şişe Cam 18.777.502.164 0,86
Tüpraş 18.718.835.200 1,85
Arçelik 18.163.574.150 1,43
Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,39
Sabancı Holding 16.792.524.352 0,48
Vakıflar Bankası 14.880.421.687 0,34
Tofaş Oto Fabrikası 13.360.000.000 3,76
Sasa Polyester 12.699.000.000 4,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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