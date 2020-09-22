Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 527 milyar lira olarak hesaplandı.
22.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:57
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 527 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,30
|Enka İnşaat
|38.472.000.000
|0,88
|ASELSAN
|37.255.200.000
|2,48
|Koç Holding
|35.020.752.071
|0,86
|Turkcell
|33.220.000.000
|1,70
|Ereğli Demir Çelik
|32.340.000.000
|0,91
|Ford Otosan
|30.844.989.000
|7,43
|Garanti Bankası
|27.174.000.000
|0,47
|Akbank
|24.648.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|23.695.000.000
|2,21
|İş Bankası (C)
|22.139.852.400
|0,35
|İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,07
|Tüpraş
|19.845.721.600
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.894.102.568
|0,38
|Arçelik
|15.703.923.484
|1,46
|Vakıflar Bankası
|15.114.759.036
|0,35
|Sabancı Holding
|15.078.585.050
|0,43
|Şişe Cam
|15.052.500.000
|0,99
|Türk Hava Yolları
|14.586.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.927.400.000
|5,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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