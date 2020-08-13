Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 509 milyar lira oldu.
13.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 509 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|40.652.400.000
|2,82
|Bim Mağazalar
|40.591.320.000
|8,68
|Koç Holding
|38.647.086.282
|0,97
|Enka İnşaat
|36.736.000.000
|0,92
|Turkcell
|34.452.000.000
|1,85
|Ford Otosan
|31.687.173.000
|7,64
|Ereğli Demir Çelik
|29.820.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|29.442.000.000
|0,51
|Akbank
|26.260.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|26.215.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|Tüpraş
|19.908.326.400
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|19.894.000.000
|1,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Vakıflar Bankası
|16.989.457.831
|0,39
|Sabancı Holding
|16.568.079.920
|0,48
|Türk Hava Yolları
|15.511.200.000
|0,38
|Arçelik
|15.447.146.766
|1,44
|Şişe Cam
|13.792.500.000
|0,90
|Halkbank
|12.690.472.028
|0,39
Kaynak: AA