Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 356 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 356 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD ASELSAN 38.281.200.000 2,65 Koç Holding 38.038.470.750 0,95 Bim Mağazalar 38.010.720.000 8,12 Enka İnşaat 35.784.000.000 0,90 Turkcell 32.780.000.000 1,76 Ereğli Demir Çelik 28.630.000.000 0,80 Garanti Bankası 27.636.000.000 0,48 Ford Otosan 27.020.070.000 6,51 Akbank 24.752.000.000 0,43 Türk Telekom 24.360.000.000 2,45 İş Bankası (C) 21.284.858.100 0,36 Tüpraş 19.507.655.680 1,84 İskenderun Demir Çelik 19.343.000.000 1,00 Yapı ve Kredi Bankası 17.316.455.132 0,39 Sabancı Holding 15.935.554.701 0,49 Vakıflar Bankası 15.856.827.309 0,47 Türk Hava Yolları 14.835.000.000 0,36 Arçelik 14.676.816.613 1,37 Şişe Cam 13.567.500.000 0,89 Koza Altın 13.115.000.000 1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA