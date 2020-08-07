Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 299 milyar lira oldu.
07.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:56
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 299 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|37.403.520.000
|7,99
|Koç Holding
|36.821.239.686
|0,92
|Enka İnşaat
|33.152.000.000
|0,83
|ASELSAN
|32.923.200.000
|2,28
|Turkcell
|31.130.000.000
|1,67
|Ereğli Demir Çelik
|27.580.000.000
|0,77
|Garanti Bankası
|26.418.000.000
|0,45
|Ford Otosan
|25.247.974.500
|6,08
|Akbank
|23.764.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|22.890.000.000
|2,30
|İş Bankası (C)
|20.159.865.600
|0,34
|Tüpraş
|18.505.978.880
|1,74
|İskenderun Demir Çelik
|18.299.000.000
|0,95
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.640.691.029
|0,38
|Sabancı Holding
|15.568.281.994
|0,47
|Vakıflar Bankası
|15.036.646.586
|0,45
|Türk Hava Yolları
|13.648.200.000
|0,33
|Arçelik
|13.041.554.357
|1,22
|Şişe Cam
|12.982.500.000
|0,85
|Koza Altın
|12.139.000.000
|1,83
Kaynak: AA