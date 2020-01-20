20.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:52

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 54.521.808.075 1,57 Garanti Bankası 51.366.000.000 1,00 Akbank 46.280.000.000 0,90 Ereğli Demir Çelik 34.265.000.000 1,19 Enka İnşaat 33.050.000.000 0,90 İş Bankası (C) 32.219.785.200 0,59 Turkcell 31.944.000.000 1,84 Tüpraş 30.450.974.720 2,37 Bim Mağazalar 29.959.248.000 7,40 Türk Telekom 27.790.000.000 3,09 Ford Otosan 27.002.524.500 5,85 Aselsan 26.334.000.000 2,21 Yapı ve Kredi Bank. 25.172.212.826 0,63 İskenderun Demir Çelik 23.780.000.000 1,57 Sabancı Holding 21.322.221.079 0,67 Türk Hava Yolları 20.810.400.000 0,55 Vakıflar Bankası 16.875.000.000 0,55 Anadolu Efes 15.193.421.049 1,26 Arçelik 14.933.593.331 1,66 Tofaş Oto. Fab. 14.400.000.000 3,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA