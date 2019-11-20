Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 50 milyar lira oldu.
20.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 50 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.239.499.830
|1,50
|Garanti Bankası
|43.260.000.000
|0,84
|Akbank
|40.716.000.000
|0,79
|Tüpraş
|31.953.489.920
|2,49
|Turkcell
|29.656.000.000
|1,71
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.799.808.000
|0,53
|Bim Mağazalar
|27.639.744.000
|6,83
|Ereğli Demir Çelik
|26.460.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,77
|Ford Otosan
|23.177.605.500
|5,02
|ASELSAN
|22.492.200.000
|1,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.286.569.236
|0,53
|Türk Hava Yolları
|19.665.000.000
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|19.227.000.000
|1,27
|Sabancı Holding
|18.955.352.519
|0,60
|Arçelik
|13.744.311.690
|1,53
|Anadolu Efes
|13.109.210.523
|1,09
|Vakıflar Bankası
|12.700.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.190.000.000
|3,06
Kaynak: AA