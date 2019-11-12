Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
12.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.630.884.298
|1,44
|Garanti Bankası
|41.370.000.000
|0,80
|Akbank
|38.792.000.000
|0,75
|Tüpraş
|32.028.615.680
|2,49
|Turkcell
|29.414.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|29.150.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|27.944.813.700
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.396.864.000
|6,77
|Ereğli Demir Çelik
|25.550.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|23.555.000.000
|2,62
|Ford Otosan
|23.230.242.000
|5,03
|Aselsan
|21.808.200.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184
|0,52
|Türk Hava Yolları
|18.547.200.000
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.894.342.475
|0,56
|Arçelik
|12.710.447.536
|1,41
|Anadolu Efes
|12.007.894.734
|1,00
|Tofaş Oto. Fab.
|12.000.000.000
|3,01
|Vakıflar Bankası
|11.950.000.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA