Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 841 milyar lira oldu.
22.08.2019 13:24
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 841 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.592.087.480
|1,28
|Garanti Bankası
|36.582.000.000
|0,73
|Akbank
|34.892.000.000
|0,71
|Tüpraş
|33.556.172.800
|2,60
|Bim Mağazalar
|29.012.016.000
|8,61
|Enka İnşaat
|27.450.000.000
|0,75
|Turkcell
|26.818.000.000
|1,55
|İş Bankası (C)
|24.074.839.500
|0,46
|Ereğli Demir Çelik
|21.735.000.000
|0,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,50
|ASELSAN
|20.212.200.000
|1,79
|Ford Otosan
|20.124.688.500
|5,09
|Türk Telekom
|18.550.000.000
|2,33
|İskenderun Demir Çelik
|17.458.000.000
|1,16
|Sabancı Holding
|17.118.988.981
|0,56
|Türk Hava Yolları
|15.304.200.000
|0,46
|Anadolu Efes
|14.340.789.470
|1,18
|Arçelik
|11.460.350.357
|1,27
|Vakıflar Bankası
|10.875.000.000
|0,37
|Koza Altın
|9.531.250.000
|2,02
Kaynak: AA