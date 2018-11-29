Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 793 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 793 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 BIST 100
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.799.240.165
|1,20
|Garanti Bankası
|34.020.000.000
|0,73
|Tüpraş
|31.502.735.360
|4,24
|Aselsan
|31.076.400.000
|3,31
|Akbank
|30.160.000.000
|0,70
|Turkcell
|28.380.000.000
|1,92
|Ereğli Demir Çelik<
|26.390.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|25.547.940.000
|8,07
|Türk Hava Yolları
|23.391.000.000
|0,64
|Enka İnşaat
|23.200.000.000
|0,64
|Ford Otosan
|19.370.232.000
|5,66
|İş Bankası (C)
|18.989.873.400
|0,41
|İskenderun Demir Çelik
|17.429.000.000
|1,05
|Sabancı Holding
|16.833.332.431
|0,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|14.275.516.670
|0,35
|Türk Telekom
|13.755.000.000
|2,49
|Anadolu Efes
|12.955.263.154
|0,94
|Şişe Cam
|11.137.500.000
|0,85
|Arçelik
|10.662.991.075
|1,19
|Vakıflar Bankası
|9.975.000.000
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)