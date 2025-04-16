Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

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CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Paylaşımı ortalığı karıştırdı, Borsa İstanbul sert düştü

Borsa neden düştü? Borsa çöktü mü?

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'Yarın CHP'ye kayyum atanacak' iddiasının ardından Borsa İstanbul'da sert çöküş yaşandı. İddia peş peşe yalanlandı ve Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı. Bu gelişmeler sonucunda borsanın neden düştüğü ve çöküp çökmediği merak konusu oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Yarın CHP'ye kayyum atanacak" iddiası peş peşe yalanlandı. Hakkında soruşturma başlatılan Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında sert çöküş yaşandı. Gelişmeler sonrası borsa neden düştü, borsa çöktü mü merak edildi.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

KÜTAHYALI'YA SORUŞTURMA AÇILDI

Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Borsa neden düştü? Borsa çöktü mü?

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.

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Borsa neden düştü? Borsa çöktü mü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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