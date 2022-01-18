Borsa kapandı mı, neden erken kapandı? 18 Ocak 2022 Salı Borsa'da son durum nedir? Borsa İstanbul devre kesici neden uygulandı?

Son dakika gelen haberlere göre Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'i aşınca devre kesici uygulanarak işlemlere ara verildi. Devre kesicinin uygulanmasının ardından seans erken kapatıldı. Peki, Borsa neden erken kapandı? 18 Ocak Salı Borsa'da son durum nedir? Borsa İstanbul devre kesici neden uygulandı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul bugün 18 Ocak Salı günü günlük düşük %5 i aşınca devre kesici uygulanarak işlemlere ara verildi. Bunun sonrasında vatandaşlar, Borsa kapandı mı, neden kapandı? Borsa ne zaman açılır? Borsa İstanbul normalde saat kaçta kapanıyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Detaylar haberimizde...

BORSA İSTANBUL NEDEN ERKEN KAPANDI?

Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'i aşınca devre kesici uygulanarak işlemlere ara verildi. Devre kesicinin uygulanmasının ardından seans erken kapatıldı.

Borsa İstanbul'da öğleden sonra satışlar hız kazandı. BIST 100 Endeksi yüzde 5 düşüşle 1.979 puana geriledi. Sert kayıpların ardından devre kesici çalıştı ve işlemler erken kapandı. Borsa günü de yüzde 5.08 kayıpla 1.979 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Saat 17:32:21 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır.

VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir."

"PİYASAYA YANSIYAN OLUMSUZ BİR GELİŞME YOK"

Analistler piyasaya yansıyan olumsuz bir gelişmenin olmadığını belirtiyor. Rusya borsasında yaşanan yüzde 8'lik kaybın yurtiçi piyasaya da yansımış olabileceği ve teknik seviyelerin geçilmesiyle düşünün hızlandığı kaydediliyor.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa İstanbul'un uygulaması ile gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir. Borsada devre kesici uygulaması ile yatırımcılar ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunmuş olur.

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.

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