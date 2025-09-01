Borsa kapalı mı? 1 Eylül borsa bugün açık mı?

Borsa İstanbul'un resmi tatil günleri dışında işlem görüp görmediği her zaman merak ediliyor. Bu nedenle "Borsa kapalı mı" sorusunun yanıtı, hem günlük işlem yapan yatırımcılar hem de uzun vadeli borsa takipçileri için önem taşıyor. Peki, 1 Eylül borsa açık mı? İşte detaylar…

BORSA KAPALI MI?

1 Eylül 2025 Pazartesi günü, Borsa İstanbul normal işleyişine devam ediyor. Yani borsa açık ve işlemler gün boyu planlanan seans saatlerine uygun şekilde gerçekleşiyor.

"Borsa kapalı mı?" sorusu genellikle resmi tatil günlerinde gündeme geliyor. 2025 yılı resmi tatil takvimine bakıldığında, yalnızca ulusal bayramlar, dini bayram günleri ve özel günlerde borsa kapalı olurken; bazı arife günlerinde ise yarım gün işlem yapılabiliyor.

BORSA İSTANBUL BUGÜN AÇIK MI?

Borsa İstanbul'un seans saatleri her zamanki gibi sabah açılışla başlayıp akşam kapanışla sona eriyor. Açılış seansı genellikle saat 09:40 itibarıyla başlarken, kapanış ise 18:10 civarında gerçekleşiyor. Gün içinde hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer yatırım araçları bu saatler arasında işlem görüyor.