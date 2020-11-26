Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi

Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne devredildi. Böylece Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki hissesi yüzde 90,6'dan yüzde 80,6'ya geriledi.