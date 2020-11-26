Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi
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Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi

26.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:26

Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne devredildi. Böylece Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki hissesi yüzde 90,6'dan yüzde 80,6'ya geriledi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani öncülüğünde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

BORSA İSTANBUL'UN YÜZDE 10'U KATAR'A DEVREDİLDİ

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi. Anlaşma sonrası Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

VARLIK FONUNUN HİSSESİ YÜZDE 90,6'YDI

Devir öncesi Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki hissesi yüzde 90,6'ydı. Söz konusu anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor.

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Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi

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