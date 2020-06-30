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Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı

Salgının Türkiye'de en etkili olduğu nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son 11 yılın en iyi performansına imza attı ve yüzde 30 yükseldi.

Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
30.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:19

Koronavirüs salgını Türkiye dahil küresel ekonomiyi derinden sarsarken, hisse senedi piyasalarında farklı bir tablo ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2020'nin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte, yani Türkiye'de salgının en etkili olduğu dönemde yüzde 30'luk artışla 2009'dan bu yana en iyi çeyreklik performansına imza attı.

2019'u 114 bin 425 puanla kapatan BIST 100 endeksi, 22 Haziran'ı 115 bin 190 puanla kapatarak, 2020'de salgın kaynaklı yaşadığı tüm kayıpları geri almıştı. Bugün itibarıyla endeks 116 bin puan seviyelerinde hareket ediyor.

23 MART'TAN SONRA YÖNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Endeks, 21 Ocak'ta 123 bin seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra salgının etkisiyle gerilemeye başlamış ve 23 Mart'ta 84 bin seviyelerini görmüştü. 21 Ocak ile 23 Mart kapanışları arasındaki fark, yüzde 31'e ulaşmıştı ancak sonrasında tablo tersine döndü. Borsadaki yükselişte ekonominin V şeklinde hızla toparlanacağına dair iyimser beklentiler ve mevduatta reel faizin eksiye düşmesiyle alternatif getiri arayışına giren birikim sahiplerinin borsaya yönelmesi etkili oldu. Nitekim 2020'nin ilk yarısında borsada yatırımcı sayısındaki artış 375 bini aşarak rekor kırdı.

YABANCI KAÇTI, YERLİ GİRİŞİ ARTTI

Yerlinin artan ilgisine karşı, Borsa İstanbul'da yabancı kaçışı dikkat çekiyor. Yıl başında Borsa İstanbul'da yüzde 65'ler seviyesinde olan yabancı payı, 30 haziran itibarıyla yüzde 51,31 seviyesinde bulunuyor. 27 Aralık 2019'da 32,4 milyar dolar olan yabancıların hisse stoku, 12 Haziran itibarıyla 23,4 milyar dolara gerilemiş durumda.

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