Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

16.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:44

"İster çocuklarımız, ister kendimiz için birikim yapmak isteyelim, altın ve döviz kadar ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza güvenirsek biz karlı çıkarız" mesajı verilen multimedya, Borsa İstanbul'un hem resmi internet sitesi hem de Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.