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Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

"İster çocuklarımız, ister kendimiz için birikim yapmak isteyelim, altın ve döviz kadar ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza güvenirsek biz karlı çıkarız" mesajı verilen multimedya, Borsa İstanbul'un hem resmi internet sitesi hem de Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

16.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:44
Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

"İster çocuklarımız, ister kendimiz için birikim yapmak isteyelim, altın ve döviz kadar ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza güvenirsek biz karlı çıkarız" mesajı verilen multimedya, 'un hem resmi internet sitesi hem de hesabı üzerinden paylaşıldı.

Kaynak: Dunya.com

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