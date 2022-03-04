Borsa İstanbul'da gong Koleksiyon Mobilya için çaldı

Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Koleksiyon Mobilya'nın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketlerin öz sermayeleri kadar kurumsal yapısının da güçlendirilmesinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini bildirdi.

Şirketlerin kurumsallaşarak daha dayanıklı bir yapıya kavuşması ve bu dayanıklı yapı içinde büyüyerek gelişmesinin Türkiye'nin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Ergun, "Halka açılarak şirketlerimiz tabi olacakları düzenlemeler ile bu kurumsallaşmayı sağlayabilmeleri için önemli bir imkanı yakalayabilmektedir." dedi.

Ergun, Koleksiyon Mobilya'nın çizgisi, tasarımı, teknolojisi, kalite ve çevre yönetimi ve süreçlerindeki entegre uygulamalarıyla güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu kaydederek, halka açılarak kurumsal yapısını daha dayanıklı hale getireceğini söyledi.

Korkmaz Ergun, "Koleksiyon Mobilya, 156 milyon TL'lik halka arz tutarı ve yaklaşık 34 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

"Yeni yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğiz"

Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan ise yolculuklarının 50 yıl önce başladığını, hedeflerinin 50 yıl ileriye gitmek olduğunu söyledi.

Geçen hafta talep toplama sürecinde 34 bine yakın katılımcının heyecanlarına ortak olduğunu dile getiren Malhan, "Yatırımcılarımız hayallerimize katıldı ve başarılı sonuçlarla devam ediyor. Biz de yeni yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğiz." diye konuştu.

Malhan, Koleksiyon Mobilya'nın 33 ülkeye yaptığı ihracatla mobilyada kaliteyi, yüksek standardı ve teknolojiyi birleştirdiğini kaydederek, "Şirketimizi daha ileri götürerek, büyüyerek, büyüterek, Türkiye'ye bir değer yaratarak sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız sadece sermaye ve finansal katılımdan ziyade güçtür. Bu bize, biz de Türkiye'ye güç katacağız." ifadelerini kullandı.

"Başarılı bir arz gerçekleşti"

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal da Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bugünlerde halka arzın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu arzı 4 katın üzerinde taleple bitirmek OYAK ve Koleksiyon markalarına olan güvenini yansımasıdır." yorumunda bulundu.

Koleksiyon Mobilya'nın sanatın, teknolojinin ve kalitenin birleştiği bir marka olduğunu dile getiren Ünal, şirketin Borsa İstanbul'a renk katacağını söyledi.

Halka Arz büyüklüğü 156,4 milyon TL olarak gerçekleşti

Törende verilen bilgiye göre, Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ, 24-25 Şubat'ta OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladı.

Sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü, gelen 4,2 kat talep ile 156,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Koleksiyon Mobilya oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzında, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21,6 milyon TL nominal tutarlı paya 30 bin yatırımcıdan talep geldi.

Yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar tahsisat grubundan başvuran 4 bin yatırımcıdan ise kendilerine tahsis edilen 32,4 milyon TL'nin 8,4 katına denk gelen 270,8 milyon TL değerinde pay talebi geldi. 94,3 milyon TL nominal tutarda pay sermaye artışı yöntemiyle halka arz edilirken, 13,5 milyon TL nominal tutarda pay ise ortak satış yöntemiyle satıldı.

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 337 milyon TL'den 431 milyon TL'ye yükselirken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 25'ine karşılık gelen 107,9 milyon TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi.