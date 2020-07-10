Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,85'lik düşüşle tamamladı.
10.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:19
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,85'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,85'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 985,03 puanlık azalışla 114 bin 808,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi de 1,78 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA