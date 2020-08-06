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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,24 değer kaybederek 1.056,39 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
06.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,24 değer kaybederek 1.056,39 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,40 puan azalarak 1.056,39 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 3,91 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,24 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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