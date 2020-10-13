Borsa günü düşüşle tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsa günü düşüşle tamamladı

13.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:22
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kaybederek günü 1.174,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kaybederek günü 1.174,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,34 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz gelişmelerle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını aktardı.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğini belirten analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Ercan Kesal Yekta Kopan
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:24:10. #1.14#
title