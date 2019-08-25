Bornova'ya ikinci yabancı

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı.

25.08.2019 12:32
Bornova'ya ikinci yabancı

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı.
27 yaşında, 2.06 boyundaki Senegalli oyuncu geçen sezon Bulgaristan'ın BC Rilski Sportist takımında 13.0 sayı, 8.5 ribaund, 2.5 blok ortalamalarıyla oynadı. 


- İzmir
Kaynak: DHA
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