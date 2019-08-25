Bornova'ya ikinci yabancı
Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı.
Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime'yi de kadrosuna kattı.
27 yaşında, 2.06 boyundaki Senegalli oyuncu geçen sezon Bulgaristan'ın BC Rilski Sportist takımında 13.0 sayı, 8.5 ribaund, 2.5 blok ortalamalarıyla oynadı.
- İzmir