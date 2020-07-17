Bornova Belediyesi işverenler ile iş arayanları biraraya getiriyor
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Bornova Belediyesi işverenler ile iş arayanları biraraya getiriyor

İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü görevi gören belediye, düzenlediği toplantılarla çalışan arayan bir firma ile iş arayanları sürecinde Altın Bilezik'e başvuranları bir araya getirdi.

Bornova Belediyesi işverenler ile iş arayanları biraraya getiriyor
17.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:30

Bornova Belediyesi, vizyon projesi Altın Bilezik ile istihdam sağlamaya devam ediyor.

Belediye bünyesinde kurulan Yılın En İyi Vizyon Projesi ödüllü Altın Bilezik Proje Ofisi, düzenlediği eğitimlerle vatandaşlara iş imkanı sağlarken, çalışabilecek durumda olup niteliklerine uygun iş bulamakta zorlanan vatandaşlara da yardım ediyor. Ofise başvuran vatandaşların özgeçmişleri alınarak, işçi arayan firmalar ile biraraya gelmeleri sağlanıyor.

Nasıl çalışıyor?

Belediye ile irtibata geçen firmalar, işe almak istedikleri personelin şartlarını bildiriyor. Merkez tarafından istenilen nitelikleri uygun olan ve iş arayan vatandaşlara telefon, mail, SMS ve sosyal medya üzerinden duyuru yapılıyor ve düzenlenen toplu iş görüşmesiyle firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşlar buluşturuluyor. Görüşmelerde ön bilgilendirme ile işin şartlarının kendilerine uygunluğunu değerlendiren vatandaşlar, daha sonra başvuruda bulunup sözlü mülakata alınıyor.

Proje ile iş arayanlara ve meslek sahibi olmak isteyenlere istihdam kapısı açtıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Türkiye'nin en önemli sorunu istihdamdır. Altın Bilezik ile iş arayanlar kadar işçi arayanların da başvurduğu bir adres oldu. Bu sayede Bornovalılara daha fazla iş olanağı sağlanmak, istihdama katkı koymak bizi mutlu ediyor"dedi.

Kaynak: Bültenler

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