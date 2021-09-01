Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya giden Mostafa, Galatasaray'a geri döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya giden Mostafa, Galatasaray'a geri döndü

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in transferi için el sıkışmış, Mısırlı forvet Fransa'ya uçmuştu. Ancak oyuncunun tapusuna sahip Mısır ekibi Zamalek, transfere taş koydu. Zamalek, G.Saray'dan peşin 4,5 milyon dolar isteyince işlem gerçekleşmedi. Mohamed şimdilik G.Saray'da kaldı.

Sporarena'nın haberine göre; Mısır ekibi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar peşin isteyince Mohamed'in Bordeaux'a transferi yattı. Fransa'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki forvetin hayalleri suya düştü.

8 MİLYON EUROYA EL SIKIŞILDI

Bordeaux ve Galatasaray, Mohamed'in bonservisi için 8 milyon euroya anlaşmaya varmıştı ancak Aslan, 4,5 milyon dolarlık riske girmek istemedi. Taraftarın 'ayrılmasın' tepkisi de yönetimi geri adım atmaya iten unsur oldu.

Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya giden Mostafa, Galatasaray'a geri döndü

"ÖZEL YAŞAMINA DİKKAT ETMİYOR"

Mohamed'in sezonun sonundan itibaren özel yaşamına dikkat etmediği, ailevi sorunlar yaşadığı konuşuluyor. Futbolcunun İstanbul'da mutsuz olduğu ve performansının bu sebeple düştüğü iddia edildi.

Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya giden Mostafa, Galatasaray'a geri döndü
Galatasaray taraftarı gece yarısı bayram yaptı! Halil geldi, Falcao resmen gitti
Galatasaray taraftarı gece yarısı bayram yaptı! Halil geldi, Falcao resmen gitti
Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
Mostafa, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Enner Valencia Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya giden Mostafa, Galatasaray'a geri döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:48:04. #1.14#

title