Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya giden Mostafa, Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in transferi için el sıkışmış, Mısırlı forvet Fransa'ya uçmuştu. Ancak oyuncunun tapusuna sahip Mısır ekibi Zamalek, transfere taş koydu. Zamalek, G.Saray'dan peşin 4,5 milyon dolar isteyince işlem gerçekleşmedi. Mohamed şimdilik G.Saray'da kaldı.

Sporarena'nın haberine göre; Mısır ekibi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar peşin isteyince Mohamed'in Bordeaux'a transferi yattı. Fransa'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki forvetin hayalleri suya düştü.

8 MİLYON EUROYA EL SIKIŞILDI

Bordeaux ve Galatasaray, Mohamed'in bonservisi için 8 milyon euroya anlaşmaya varmıştı ancak Aslan, 4,5 milyon dolarlık riske girmek istemedi. Taraftarın 'ayrılmasın' tepkisi de yönetimi geri adım atmaya iten unsur oldu.

"ÖZEL YAŞAMINA DİKKAT ETMİYOR"

Mohamed'in sezonun sonundan itibaren özel yaşamına dikkat etmediği, ailevi sorunlar yaşadığı konuşuluyor. Futbolcunun İstanbul'da mutsuz olduğu ve performansının bu sebeple düştüğü iddia edildi.