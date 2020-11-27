Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek
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Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek

27.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:40

Borç yapılandırmasında peşin ödeme tercih edildiğinde borca Yİ-ÜFE'ye endekslenerek eklenen tutarda yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Bu kapsamda 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşüyor. Böylece borçlu 160 bin lira kara geçecek.

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılarak 18 eşit taksitte 36 ayda ödenmesine imkan sağlayan düzenlemenin uygulama esasları belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan geniş kapsamlı tebliğde, borcun türüne göre peşin veya vadeli ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde uygulanacak indirimler örneklerle açıklandı.

169 BİN LİRALIK BORÇ 132 BİN LİRAYA DÜŞECEK

Örneğin 129 bin 500 liralık alacağın Yİ-ÜFE'ye endekslenmesiyle yapılan hesaplamada 27 bin 250 lira fer'i alacak eklenerek toplam tutar 156 bin 750 liraya çıkıyor. Bu tutarı 9 taksitte ödemek isteyen mükellef için 1.083 katsayısı uygulanacak ve borç tutarı 169 bin 760 liraya yükselecek.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, mükellef borcun ilk taksitin ödeme süresi içinde peşin ödemeyi tercih etmesi halinde Yİ-ÜFE'ye endekslenerek eklenen tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacak ve anapara 132 bin 225 liraya düşecek.

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590 LİRALIK TRAFİK CEZASI 368 LİRAYA İNECEK

Başka bir örneğe göre ise 2019 yılında 488 lira olan trafik cezası Yİ-ÜFE eklenmesiyle 513 liraya çıkıyor. Bunun 18 taksitte ödenmesi halinde tutar 1.15 katsayısıyla çarpılarak 590 liraya yükselecek. Peşin ödenmesi durumunda ise 368.25 lira ödenecek.

251 BİN LİRALIK BORÇ 99 BİN LİRAYA DÜŞÜYOR

Öte yandan vergi ziyaı cezası uygulanan borçlarda ise indirim oranı daha yüksek düzeye çıkıyor. Örneğin 90bin liralık gelir vergisi, 90 bin lira vergi ziyaı cezası, 1600 lira özel usulsüzlük cezası, 21 bin 240 lira gecikme faizi, 24 bin 205'er liralık asla ve cezaya uygulanan gecikme zamlarıyla birlikte 251 bin 251 liraya yükseliyor.

Bu tutar kanunda öngörülen sürede ödenmesi halinde 99 bin 599 liraya düşüyor. Tahsilinden vaz geçilen alacak miktarı ise 160 bin 451 lira oluyor.

Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek
Haber Yorumları (2)
ZEBERCET: Esnaf kan ağlıyor isçi ve emekli aç işsizden genel sağlık sigortası ödemesi isteniyor silinmesi gerekir.
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MERSİN 33: Evet 10, 000 TL borcu olan da, borç sıfırlandığı gibi üste de 2, 000 TL para alacak. . . . . Abicim , kasada para yok etraf toz duman . Merkez bankasına soyguncu girse , duruma üzülür bankaya para bırakır . . Türkiye''nin düştüğü hale bak .
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