Borat, Trump'ın aşırı versiyonu

? "Borat"ın devam filmini çektiniz. "Borat 2" gerçekten cesaret işi. Komedi ve hiciv bir tarafa, hayretler içinde izlediğim birçok sahne var. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin mitingini bastınız (CPAC/Conservative Political Action Conference-Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı). Trump'ın avukatı eski New York valisi Rudy Giuliani ile röportaj sahneleri kurgu değil, gerçek. "Borat" çekilmesi çok zor bir iş. Biraz anlatır mısınız?

Sabah 4'te, 5'te kalkıp çekimlere başladığım, çekimi bitirdikten sonra gecenin bir vakti tekrar yazım aşamasına gittiğim, günde 4-5 saatlik uykuyla 1 sene çalıştığım bir iş... "Borat"ta diğer filmlere göre çok daha fazla diyalog var. Çünkü herhangi birinin size soracağı soruya tam olarak hazır olmanız gerekiyor. Normal bir filmde oyuncuyken, günde iki-üç sayfalık diyaloğa hazırlık yapıyorsun. Borat olarak ise bir günde 100 sayfalık diyaloğa hazırlanıyorsun.

? Karşınızdaki gerçek kişilerin neler söyleyebileceğini düşünüp her varsayım üzerine ayrı diyalog yazıyorsunuz yani...

Evet... Ayrıca icat ettiğimiz ülke hakkında her şeyi bilmem gerekiyor. Borat hakkında her şeyi bilmem, ailesi hakkında, tanıdıkları hakkında ve Kazakistan'ın kurguladığımız versiyonunda hükümetteki herkes hakkında her şeyi bilmem gerekiyor.

Nasıl koktuğum bile önemli. Ağır kokuyorum ki insanlar farklı bir medeniyetten biriyle karşı karşıya olduklarını anlasınlar. İnsanların etrafımda durması çok çok zor, çünkü koku iğrenç! (Gülüyor) Bu filmin şimdiye kadarki en zor oyunculuk mücadelem olduğunu söylemeliyim. Bir sahnede 125 saat karakterde kaldım.

? Hangi sahnede?

İki adamla aynı evde yaşadığım sahne... 5 gün boyunca 125 saat Borat olarak onlarla yaşadım.

MIKE PENCE'NİN MİTİNGİNE TRUMP KOSTÜMÜYLE SIZMAK ZORDU

? Mike Pence'nin Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nı bastığınız sahne nasıldı?

Çok zordu... Başkan Yardımcısı konuşuyordu. Pence de Başkan'la aynı güvenlik seviyesine sahip. Donald Trump kostümüyle mitinge sızmaya karar vermiştim. Şişman protezler ve sahte plastik Trump kafası takmıştım. Polisler beni aramaya başladılar, makineyi kalbimin üzerine getirir getirmez makine 'bip'ledi. Polis "Bu nedir?" dedi. "Kalp pili" dedim.

Memur aramaya devam etti. Makine karnımın üzerine gelince yine bip'ledi. Polis "Kalp pilinin teli mi?" dedi. "Evet" dedim. Arama tamamlandıktan sonra "Geçebilirsin" dedi.

Banyoya gittim ve 5 saat boyunca orada saklandım. Muhafazakar liderler konuşmalarını yaptılar. Sonra Pence konuşurken çıktım ve yapacağımı yaptım.

Gizli Servis tarafından yakalanınca, yapmak istediğim tek şey o kostümün içindeki adamın ben olduğumu anlamalarını engellemekti. Çünkü medyada Trump kostümüyle mitingde olduğum ortaya çıkarsa daha büyük bir hikaye olacaktı. Etrafımda 12 polis vardı. "Kimliğini ver" dediler. "Gerçekten Gizli Servis olduğunuzu doğrulamanız için siz kimliğinizi gösterin" dedim. Memurlardan biri kocaman bir rozet çıkardı. Ben hala onları oyalama eğilimindeyim. "Gerçek olduğunu nereden bilebilirim?" dedim. 12 ajan kimliğimi sorup duruyordu. Sonunda "Kimliğim ayakkabımın içinde" dedim. O arada şefleri geldi, "Kimliğini aldınız mı?" dedi. Ajanlar "hayır" dedi. Şef "Neden almadınız?" deyince "Ayakkabısının içindeymiş" dediler. "Çıkart ayakkabısını al" dedi. Ama ben sonunda hiç kimliğimi göstermeden oradan atıldım.

TABİİ Kİ KORKUYORUM

? Hiç korkmuyor musunuz? Bu insanlar güç sahibi. Güvenliğiniz söz konusu...

Korku yaşıyorum tabii... Korkumun üstesinden gelmem ve filmi neden yaptığımı kendime hatırlatmam gerekiyor. Evet, bu filmde çok risk aldım ama eğer yapmasaydım bir komedyen olarak, bir aktör olarak gelecek yıllarda kendimden utanırdım. Bu filmi şimdi yayınladım, çünkü bu benim protesto biçimim. Ayağa kalkma ya da seyirci olarak kenarda kalma zamanıydı.

? Birlikte yaşadığınız muhafazakar iki adamı nereden buldunuz? Kınadığınız birçok konu var. "Bu benim protesto şeklim" dediniz. Yıllar sonra filmi yapmaya nasıl karar verdiniz?

2 yıl önce "Jimmy Kimmel Show"a davet edildim. Program için Kanye ile skeç yapmak istedim. İkimiz, Kanye'nin Beyaz Saray'a sızması için plan yapıyormuşuz filan. Kanye'yi aradım, bana skeci yapmak için Trump'ın onayını almak istediğini söyledi. "İmkansız bir şey istiyorsun" dedim. Kanye'den olumlu cevap alamayınca yeni bir fikir bulmam gerekti. Fikir sormak için Chris Rock'u aradım. "Neden Borat'ı yapmıyorsun?" dedi. O gece Borat kostümü, sahte bıyık buldum. Borat'ın orijinal yazım ekibiyle iletişime geçtim. Ertesi gün çekimlere gittik. Günün sonunda anladım ki Borat, Trump için mükemmel bir karakter. Çünkü Borat, Trump'ın biraz daha aşırı versiyonu. İkisi de kadın düşmanı, ikisi de ırkçı, ikisi de demokrasiyi önemsemiyor ve gülünç karakterler. Filme dönersem Washington'daki silah mitingine gittiğimizde gazetecileri parçalamak isteyen bir kalabalık vardı. Ortaya çıkartmaya çalıştığım şey demokrasinin sonunu göreceğimiz bir uçurumda olduğumuzdu…

ABBIE HOFFMAN ROLÜ BENİM SAPLANTIMDI

? Hep Borat'ı konuştuk ama Aaron Sorkin'in yönettiği "The Trial of the Chicago 7"de dramatik aktörlüğünüzü de izledik. 20'li yaşlarınızdan itibaren oynamak istediğiniz bir rol. Hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?

Abbie Hoffman rolü, benim için 13 yıl süren bir yolculuk. Abbie'nin kim olduğunu Cambridge'deki lisans tezim sırasında öğrenmiştim. 60'lı yıllarda siyahi sivil harekete dahil olan Yahudi radikaller... Bu hikayenin film olacağını ilk duyduğumda 2007 yılıydı. O dönemde filmi Steven Spielberg çekecekti. Spielberg'i aradım ve Abbie rolü için seçmelere katılmama izin vermesini istedim. Uzun bir süreçten sonra bana rolü verdi ama filmi yapmadı. Ben karakterin gitmesine izin vermedim. Yönetmenden yönetmene projeyi takip ettim. En son Aaron'a rolü için beni düşünüp düşünmeyeceğini sordum. Kabul etti. Abbie benim saplantımdı. 20'li yaşlarımdan beri takıntılı olduğum bir roldü.

? Borat ve Abbie çok farklı... Nasıl hazırlanıyorsunuz karakterlere?

Kendi yarattığım karakterlerde söz dizimi, aksan, ritim, kıyafet, gardırop ve en son fiziksel özelliklere dikkat ediyorum. Abbie Hoffman'ı çok fazla okuyarak ve dinleyerek araştırdım. Son derece politik, cesur bir kışkırtmacı adam. Rollere hazırlıkta benzerlikler var aslında. Birilerinin onların karakter olduğunu fark etmeden oynayabileceğimi biliyorum ve tamamen içime çekiyorum.

ARTIK TEKNOLOJİK DEVRİMİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ DE FARK EDİYORUZ

? Sizin sık sık eleştirdiğiniz bir konu sosyal medya. Biraz bu konuyu açar mısınız?

Olan şu ki; dünya çapında milyarlarca kişinin hangi bilgileri alacağını kontrol eden bir avuç insan var. Bu adil değil. Bu demokratik değil. Bu insanlar seçimle gelmedi, onları değiştiremeyiz ve hiçbir şeyden sorumlu tutamayız.

Tanık olduğumuz şey, sanayi devriminden çok daha etkili bir devrim. Teknolojik devrim... Şu anda herkesin olumlu olduğunu varsaydığı teknolojik devrimi yaşıyoruz. Ama artık olumsuz etkileri olduğunu da fark ediyoruz. Dünyanın dört tarafında hükümetler de farkına varıyor. Sonunda bu olumsuz etkileri değiştirecek mevzuatın oluşacağı bir dönem olacağını düşünüyorum.

Kaynak: Hürriyet