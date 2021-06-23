Bora: "Türkeli'deki elektrik aksaklıkları 2022'de sona erecek"

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Türkeli ilçesindeki elektrik aksaklıklarını iyileştirmek ve bu sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmak için ilçeye ziyarette bulundu.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Türkeli ilçesindeki elektrik aksaklıklarını iyileştirmek ve bu sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmak için ilçeye ziyarette bulundu.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, beraberinde Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgin, Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu ve Ayancık-Türkeli İşletme Şefi Hüseyin Çil ile birlikte Türkeli ilçesindeki elektrik aksaklıklarını iyileştirmek ve bu sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmak için Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile birlikte makamında bir araya geldiler.

Akabinde belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Türkeli ilçesinde yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlatmak üzere sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Bilal Öztürk ve Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı Satı Gürel katıldı. Sunumun ardından Türkeli ile alakalı talepler, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'ya iletildi.

Taleplerin ardından konuşan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Türkeli ile alakalı yatırımların ve aksaklıkların 2022 yılı sonu itibariyle tamamen sona ereceğini söyledi.

Görüşmenin ardından Belediye Başkanı Veysel Şahin, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve beraberindeki heyete, günün anısına Belediye Atölyesinde üretilen ahşap duvar saatini hediye etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı